Fenerbahçe Tarfin, Real Madrid deplasmanında kayıp

EuroLeague'in 9. haftasında Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Real Madrid'e konuk oldu. Madrid'deki Movistar Arena'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, güçlü rakibine 95-76 mağlup olarak çift maç haftasını galibiyetsiz tamamladı.

MADRİD'DE AĞIR YENİLGİ

Karşılaşmada ev sahibi Real Madrid, hücumdaki etkili performansıyla üstünlüğü elden bırakmadı ve parkeden 95-76'lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise bu sonuçla EuroLeague'deki üçüncü yenilgisini aldı.

REAL MADRID ALTINCI KEZ KAZANDI

İspanyol temsilcisi aldığı galibiyetle sezonun altıncı zaferine ulaşırken, Fenerbahçe deplasmandan eli boş dönerek haftayı iki mağlubiyetle kapattı.

CLYBURN VE HORTON-TUCKER DİRENDİ

Fenerbahçe'de Will Clyburn 21 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Talen Horton-Tucker da 16 sayılık katkı verdi. Ancak bu performanslar mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

MALEDON GALİBİYETİN MİMARI OLDU

Real Madrid'de Theo Maledon 26 sayılık etkileyici performansıyla galibiyetin başrol oyuncusu oldu ve takımının hücumdaki en önemli silahı olarak öne çıktı.