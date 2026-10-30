SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe Tarfin, Real Madrid deplasmanında kayıp

EuroLeague'de çift maç haftasına çıkan Fenerbahçe, İspanya deplasmanında istediği sonucu alamadı. Real Madrid karşısında parkeden farklı mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde iki oyuncunun skorer performansı yenilgiyi önlemeye yetmezken, haftanın bilançosu da netleşti.

Fenerbahçe Tarfin, Real Madrid deplasmanında kayıp
Cevdet Berker İşleyen

EuroLeague'in 9. haftasında Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Real Madrid'e konuk oldu. Madrid'deki Movistar Arena'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, güçlü rakibine 95-76 mağlup olarak çift maç haftasını galibiyetsiz tamamladı.

MADRİD'DE AĞIR YENİLGİ

Karşılaşmada ev sahibi Real Madrid, hücumdaki etkili performansıyla üstünlüğü elden bırakmadı ve parkeden 95-76'lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise bu sonuçla EuroLeague'deki üçüncü yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Tarfin, Real Madrid deplasmanında kayıp 1

REAL MADRID ALTINCI KEZ KAZANDI

İspanyol temsilcisi aldığı galibiyetle sezonun altıncı zaferine ulaşırken, Fenerbahçe deplasmandan eli boş dönerek haftayı iki mağlubiyetle kapattı.

CLYBURN VE HORTON-TUCKER DİRENDİ

Fenerbahçe'de Will Clyburn 21 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Talen Horton-Tucker da 16 sayılık katkı verdi. Ancak bu performanslar mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

MALEDON GALİBİYETİN MİMARI OLDU

Real Madrid'de Theo Maledon 26 sayılık etkileyici performansıyla galibiyetin başrol oyuncusu oldu ve takımının hücumdaki en önemli silahı olarak öne çıktı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası kesildi! Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'un cezaları belli olduGalatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası kesildi! Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'un cezaları belli oldu
Galatasaray kiralık göndermişti! Brezilya ekibinden Cuesta açıklamasıGalatasaray kiralık göndermişti! Brezilya ekibinden Cuesta açıklaması
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası: Riyad'da patlama sesleri

Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası: Riyad'da patlama sesleri

Yemek sofrasında evlat dehşeti: Babasını öldürdü

Yemek sofrasında evlat dehşeti: Babasını öldürdü

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde hesap değişti!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde hesap değişti!

Yine sınırları zorladı! Ayna karşısına üstsüz geçip...

Yine sınırları zorladı! Ayna karşısına üstsüz geçip...

'Kazanmıyorum diyen yalan söylüyor' çıkışı gündem oldu

'Kazanmıyorum diyen yalan söylüyor' çıkışı gündem oldu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 3-4 Kasım BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 3-4 Kasım BİM Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.