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Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 1 İBV

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 29.03.2019 21:57 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig temsilcisi Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlık maçında İzlanda Süper Lig ekibi İBV ile 1-1 berabere kaldı.

Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 1 İBV

Milli maçlar ve mahalli idareler seçimi nedeniyle lige verilen arada 22 Mart'ta Antalya'da kampa giren Evkur Yeni Malatyaspor, çalışmalarının son gününde İBV ile Cornelia Sport Center sahasında hazırlık maçı oynadı.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Evkur Yeni Malatyaspor, 47. dakikada Danijel Aleksic'in penaltıdan attığı golle öne geçti. İzlanda temsilcisi, 57. dakikada Diogo Coelho'nun kaydettiği golle skoru eşitledi ve müsabaka 1-1 sonuçlandı.

Evkur Yeni Malatyaspor, 2 Nisan Salı günü Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında ve 6 Nisan Cumartesi günü ise Spor Toto Süper Lig 27. hafta mücadelesinde Galatasaray'a konuk olacak.


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