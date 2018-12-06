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Evkur Yeni Malatyaspor 2 - 0 Etimesgut Belediyespor (Ziraat Türkiye Kupası)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 06.12.2018 21:08 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 5’nci tur ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında TFF 2. Lig Beyaz Gurup ekiplerinden Etimesgut Belediyespor’u 2-0 yendi.

Evkur Yeni Malatyaspor 2 - 0 Etimesgut Belediyespor (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, konuk ettiği TFF 2. Lig temsilcisi Etimesgut Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın 60. dakikasında Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Eren Tozlu'nun ara pasında topla buluşan Seth, meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Boutaib'e aktardı. Bu futbolcunun penaltı noktası civarından vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0

Mücadelenin 82. dakikasında ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Muniru'nun pasında topla buluşan Boutaib, altıpas üzerindeki Eren Tozlu'yu gördü. Bu futbolcunun dokunuşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

Evkur Yeni Malatyaspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Müsabakanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık'ta Ankara'da oynanacak.

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Selahattin Altay
Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Erkan Kaş, Seth, Mina, Sadık Çiftpınar, Dia (Dk. 39 Eren Tozlu), Ahmet Ildız (Dk. 59 Rahman Buğra Çağıran), Muniru, Mustafa Eskihellaç, Pereira (Dk. 82 Berkan Durdu), Boutaib
Etimesgut Belediyespor: Yunus Emre Kırdal, Sabri Turgut, Ömer Esenkaya, Samet Yalçın, Alaettin Batuhan Tur, Mikail Koçak, Mehmet Bektaş (Dk. 80 Kaan Yılmaz), Eren Taşkın (Dk. 46 Mehmet Fuat Gölbaşı), Akın Akman (Dk. 88 Ufuk Boncukçu), Erçin Ilgaz, Caner Yılmaz
Goller: Dk. 60 Boutaib, Dk. 82 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kart: Dk. 41 Eren Taşkın (Etimesgut Belediyespor)

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Evkur yeni Malatyaspor etimesgut belediyespor Ziraat Türkiye Kupası

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