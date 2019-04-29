Evkur Yeni Malatyaspor 2 - 1 Kasımpaşa

Evkur Yeni Malatyaspor: 2 - Kasımpaşa: 1

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Serkan Tokat, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş (Dk. 43 Robin Yalçın), Bülent Cevahir, Bifouma (Dk. 74 Guilherme), Murat Yıldırım, Donald, Adem Büyük (Dk. 86 Eren Tozlu), Aleksic, Kamara

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Josue Sa, Veigneau (Dk. 58 Perica), Tarkan Serbest, Sadiku (Dk. 46 Karim Hafez), Hajradinovic, Khalili (Dk. 77 İlhan Depe), Trezeguet, Koita

Gol: Dk. 42 Adem Büyük, Dk. 69 Robin Yalçın (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 84. Koita (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk.16 Sadiku, Dk. 53 Veigneau, Dk. 70 Karim Hafez, Dk. 90+2 Ben Youssef, 90+7 Trezeguet (Kasımpaşa), Dk. 52 Adem Büyük, Dk. 72 Robin Yalçın, 90+7 Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

17. dakikada Adem Büyük'ün kullandığı serbest vuruş savunmadan dönerek Bifouma'nın önünde kaldı. Bifouma'nun vuruşunda ise savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

22. dakikada Trezeguet'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ertaç Özbir topu taca gönderdi.

30. dakikada Veigneau'nun sol kanattan yaptığı ortayı ceza sahası içerisinde iyi kontrol eden Khalili'nin vuruşu savunmadan dönerek Koita'nın önünde kaldı. Koita'nın vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

40. dakikada Trezeguet'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Ertaç Özbir kornere çeldi.

42. dakikada Aleksic'in kullandığı kornere kale sahası içerisinde iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

45. dakikada Chebake'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem Büyük'ün vuruşunu kaleci Scuffet kornere çeldi.