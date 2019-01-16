Kupada 9 dakikada müthiş geri dönüş!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'de averajla 3. sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, Beyaz Grup'ta 7. sırada bulunan Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etti.

Erol Bulut'un öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 80'de penaltıdan ve 89'da Danijel Aleksic, 83'te Michael Pereira kaydetti.

Engin İpekoğlu yönetimindeki Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un gollerini 7'de Ozan Sol ve 45'te Hüseyin Kala attı.

Karşılaşmanın rövanşı 23 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada orta sahada topu alan Ömer, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak etkisiz vuruşta top auta çıktı.

7. dakikada Bodrumspor’un gelişen atağında Celal’in ceza sahasında verdiği ara pasla buluşan Ozan topu boş ağlara gönderdi. 0-1

18. dakikada Yeni Malatyaspor’un gelişen atağında ceza alanına yapılan ortaya Pereira etkisiz vurunca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

45. dakikada sol kanatta Harun topu kazanarak ceza sahasındaki arkadaşı Celal'e gönderdi. Celal'in ekstra pasında kale önünde topla buluşan Hüseyin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2