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Evkur Yeni Malatyaspor’da Erol Bulut transfer istedi

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 03.01.2019 12:14 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Mutlaka giden futbolcuların yerinin dolması ve zamanında gelmesi gerekiyor. İnşallah yönetimimiz ve transfer komitesi bu futbolcuları en kısa zamanda takıma kazandırır" dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Erol Bulut transfer istedi

Evkur Yeni Malatyaspor’da ikinci yarı hazırlıkları Antalya’da Belek’te devam ediyor. Sarı-kırmızılılar 10 gün sürecek kampta güç depolayacak. Kampın ilk gününde açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, Antalya’da verimli bir kamp dönemi geçirmek istediklerini ifade ederek, “10 günlük bir kamp çalışmamız olacak. 12’sinde Malatya’ya dönüp, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü 16 ya da 17 Ocak’ta kupa maçımız olacak. Hafta sonu da lige başlayacağız” dedi.

"Daha tempolu ve hücumcu bir Malatya izlettireceğiz"

Bulut, devre arası kamp çalışmalarında eksikleri tamamlayacaklarını belirterek, "Hücum ve defans anlamında yaptığımız ufak tefek hataları gidereceğiz. İnşallah ikinci yarı daha az hatayla, daha tempolu ve hücumcu bir Malatya izlettireceğiz. Kampa Guilherme katılmadı, hafif sakatlığı var tedavisi devam ediyor. İki gün sonra kampa katılacak. Aynı şekilde Mina da iki gün sonra katılacak" diye konuştu.

"Sadık ve Boutaib büyük katkı veren futbolcularımız"

Bulut, transferdeki son durumla ilgili yaptığı açıklamada ise "Bütün transferlerin Malatyaspor’un menfaati doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerekiyor. Sadık ve Boutaib, burada çok büyük katkı veren futbolcularımız. Hep üzerine koyarak gittiler. Boutaib, 32 yaşında ama takıma katkı vermeye devam ediyor. Transferde anlaşıldı gibi, öyle bir şey olursa da kariyerinde başarılar dileriz ama onun mevki de dolacaktır. Analiz ettiğimiz futbolcular var. 4-5 futbolcu arasından hücum bölgesine bir oyuncuyu takıma getireceğiz. Sadık Çiftpınar, daha 25 yaşında genç bir arkadaşımız. Stoperde oynayan, işini yüzde yüz yapmaya çalışıyor. Her zamanda üzerine koyuyor. Büyük bir mesafe kat etti. Sadık bizden ayrıldığında elbette üzüleceğiz ama takımımız bundan karlı çıkacaksa her futbolcunun transferine izin verilir. Ama mutlaka futbolcuların yerinin dolması ve zamanında gelmesi gerekiyor. İnşallah yönetimimiz ve transfer komitesi bu futbolcuları en kısa zamanda takıma kazandırır" diye konuştu.

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