Evkur Yeni Malatyaspor'da Mina ve Mitchell Donald Galatasaray'a karşı oynayamayacak

Süper Lig'de Ankaragücü deplasmanına çıkan Evkur Yeni Malatyaspor, haftaya oynayacağı Galatasaray maçı öncesi iki şok yaşadı.
Savunmanın önemli ismi Arturo Mina, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerken Galatasaray karşısında takımdaki yerini alamayacak.
SAKATLANDI, DEVAM EDEMEDİ
Malatyaspor'un orta sahasında oynayan Hollandalı futbolcu Mitchell Donald ise ilk yarıda sakatlandı ve maça devam edemedi.
Yeni Malatyaspor, 28 Ekim'de sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
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