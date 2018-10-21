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Evkur Yeni Malatyaspor'da Mina ve Mitchell Donald Galatasaray'a karşı oynayamayacak

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 21.10.2018 17:25 | Son Güncelleme

Süper Lig'de haftaya Galatasaray ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, Ankaragücü maçında iki önemli futbolcusunu kaybetti. Gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Arturo Mina, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlanarak oyuna devam edemeyen Mitchell Donald'ın ise Galatasaray'a karşı oynamasının zor olduğu belirtildi.

Evkur Yeni Malatyaspor'da Mina ve Mitchell Donald Galatasaray'a karşı oynayamayacak

Süper Lig'de Ankaragücü deplasmanına çıkan Evkur Yeni Malatyaspor, haftaya oynayacağı Galatasaray maçı öncesi iki şok yaşadı.

Savunmanın önemli ismi Arturo Mina, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerken Galatasaray karşısında takımdaki yerini alamayacak.

SAKATLANDI, DEVAM EDEMEDİ

Malatyaspor'un orta sahasında oynayan Hollandalı futbolcu Mitchell Donald ise ilk yarıda sakatlandı ve maça devam edemedi.

Yeni Malatyaspor, 28 Ekim'de sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

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Evkur yeni Malatyaspor Arturo Mina Mitchell Donald

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