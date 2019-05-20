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Evkur Yeni Malatyaspor'dan Erol Bulut’a cevap

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 20.05.2019 11:57 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor Genel Sekreteri Burak Çakır, takımın eski teknik direktörü Erol Bulut’un katıldığı bir televizyon programında kulübe yönelik vizyon yokluğu imasında bulunmasına tepki göstererek, “Vizyon eleştirisini doğru bulmuyorum, garabet olarak karşılıyorum. 3 haftada bu 9 puanı toplayan takım aynı” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor'dan Erol Bulut’a cevap

Kulüp televizyonuna konuşan Genel Sekreter Burak Çakır, eski teknik direktörleri Erol Bulut’a açıklamalarından dolayı tepki gösterdi.

Avrupa kupalarına bu kadar yakınken vizyon adı altında eleştirilmelerini doğru bulmadığını kaydeden Çakır, “Bakıldığında 3 haftada aldığı başarılı sonuçlarla Avrupa kupalarına oldukça yakın olan bir takım var. O yüzden vizyon kelimesi altında konuşulmasını doğru bulmuyorum ve garabet olarak yorumluyorum. 3 haftada bu 9 puanı toplayan takım aynı, futbolcuları aynı, yönetimi aynı... Ama son 3 hafta alınan bir 9 puan var. Baktığınız zaman hedeflediğimiz noktadayız. Demek ki bunun için vizyonumuz yeterliymiş. Hafta içerisinde sosyal medyada da buna yönelik söylemler gördüm. Bunları yakışıksız olarak değerlendiriyorum. Yeni Malatyaspor Kulübü 16 senenin sonunda Malatya’ya Avrupa kupaları yaşatmanın eşiğindedir. Bugün bunun için biz haklı bir gurur yaşıyoruz. Ben inanıyorum ki bu takım bu gururu Malatya halkına yaşatacaktır. Biz inşallah 16 senenin sonunda mevcut vizyonumuzla Malatya’mızı Avrupa kupalarıyla buluşturacağız” diye konuştu.

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