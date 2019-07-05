Evkur Yeni Malatyaspor, gurbetçi Özer Özdemir’i renklerine bağladı

Türkiye'yi, UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek olan E.Y. Malatyaspor, Fofana ve Jahovic hamlesinin ardından bir takviye de savunmaya yaptı.
Malatya temsilcisi, Fransa doğumlu Türk asıllı sağ bek Özer Özdemir’i transfer etti. Trabzonspor’un da gündemine gelen 21 yaşındaki genç futbolcu, Fransa Lig 2’de Le Havre’nin formasını giyiyordu. Başarılı oyuncunun, Chabake'ye alternatif olarak alındığı ancak kısa sürede ilk on biri 11'i zorlayabileceği ifade ediliyor. Bu arada Malatya ekibinin transferde stopere ve sol beke de takviye yapacağı öğrenildi.
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