Evkur Yeni Malatyaspor idarecileri, maçı Fenerbahçe soyunma odasında izledi!

Yeni Malatyaspor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli kulübün yetkililerinin, güvenliği sağlayamayacaklarını belirterek kendilerine müsabakayı tribünden izleyecek yer göstermediğini söyledi.
Ülker Stadı'nda protokol tribününe de alınmayan genel sekreter Burak Çakır, futbol şube sorumlusu Gökhan Çelik, genel kaptan Suat Tekin, kulüp müdürü Selçuk Günaydın ve bazı yetkililerle karşılaşmayı soyunma odasından izlemek zorunda kaldıklarını belirtti.
Sarı-siyahlı kulübün bazı yönetici ve idarecileri, soyunma odasında sandıkların üzerinde oturarak mücadeleyi televizyondan takip etti.
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