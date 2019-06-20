Evkur Yeni Malatyaspor kaleci Farnolle ile yeniden anlaştı

Yeni Malatyaspor, dış transfer çalışmaları sürerken, bir taraftan da iç transferde sözleşmesi biten oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor.
Yeni Malatya yönetimi, Murat Yıldırım’ın ardından sözleşmesi biten Beninli kalecisi Fabian Farnolle ile de anlaşma masasına oturdu ve ilk görüşmeden sonra başarılı kaleciyle 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı. İki yıldır sarı-kırmızılı kulübün kadrosunda bulunan Farnolle özellikle geçen sezon gösterdiği performansla camianın beğenisi kazanmıştı. 34 yaşındaki tecrübeli eldiven geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla ligde ve kupada toplam 23 karşılaşmaya çıktı ve bu maçlarda kalesinde 34 gol gördü.
Farnolle’nin takımın 25 Haziran’da Bolu’da başlayacak yeni sezon hazırlık kadrosuna da dahil edildiği öğrenildi.
İşte Milan'ın yeni hocası
Yıldız isim yeniden Dortmund'da
Beşiktaş'a transferde büyük şok
G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Trabzonspor'dan iki imza birden
İşte Devler Ligi'nde 2. eleme turu kuraları
En çok bileti Trabzonspor sattı
Babel adresini açıkladı
Dortmund Cenk Tosun'un peşinde
Belhanda'dan transfer kararı
Brezilya'dan İtalya zaferi
Dorukhan'a gelen teklif ortaya çıktı
Dortmund Favre'yle uzattı
Skrtel ayrılıyor, Türkiye'de kalıyor!
Frosinone'de Nesta dönemi
F.Bahçe teklif yaptı! Devlerle yarışıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum