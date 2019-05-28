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Evkur Yeni Malatyaspor'un Tayfun Korkut ile görüştüğü iddia edildi

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 28.05.2019 15:19 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor’da yönetim Avrupa Kupaları'na kalınmasından dolayı teknik adam arayışlarına erken başladı. Bu doğrultuda daha önce Hamit Altıntop ile bir görüşme gerçekleştiren sarı-kırmızılı yönetimin, şimdi de rotasını Tayfun Korkut’a çevirdiği ve genç teknik adamla menajerler aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un Tayfun Korkut ile görüştüğü iddia edildi

Yeni sezonda Ali Ravcı’nın sportif direktör olarak görevine devam etmesi yönünde kararın alınmasının ardından yeni teknik heyet için kollarını sıvayan Malatya yönetiminin, Türkiye’de daha önce birçok kulüple ismi anılan Tayfun Korkut ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Gidecek ve kalacak futbolcuları yavaş yavaş belirleyen sarı-kırmızılıların, yeni teknik adam konusunda da karar aşamasında olduğu öğrenildi. Başkan Adil Gevrek’in Haziran ayında yapılacak olağan kongrede yeniden başkan seçilmesi halinde Tayfun Korkut ile teknik adamlık için el sıkışacağı iddia ediliyor.

Daha önce Hamit Altıntop ile dirsek temasında olan sarı-kırmızılı yönetimin, Tayfun Korkut’a kararını vermesi için süre tanıdığı da gelen haberler arasında.

TAYFUN KORKUT'UN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2007 yılında geçmişte formasını giydiği Real Sociedad'ın altyapısında antrenörlüğe başlayan Korkut, 2009 yılında Hoffenheim U17 takımının başına geçti. Hoffenheim U17 takımının başında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç teknik adam, doğduğu şehir Stuttgart'a döndü ve U19 takımının yeni hocası oldu. 1 sene boyunca Stuttgart U19 takımını yöneten Korkut, 2012 yılında A Milli Takım'da Abdullah Avcı'nın yardımcılarından biri oldu. 2014 yılında kariyerinde beklenen sıçramayı gerçekleştirerek Hannover 96'nın başına geçen Korkut, takımın başında çıktığı 48 karşılaşmada 15 galibiyet gördü. 2016 yılının devre arasında Kaiserslautern'ın başına geçen Tayfun Korkut, 18 maça çıktığı Alman ekibinden sezon sonunda ayrıldı. 2017 yılının sezon ortasında Bayer Leverkusen'ın başına geçen Korkut, geçici antrenör olarak çıktığı 12 maçta 2 galibiyet gördü. 2017-2018 sezonun devre arasında Stuttgart'ta görev alan tecrübeli çalıştırıcı, 22 maça çıktığı Bundesliga ekibinde 10 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet gördü.

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