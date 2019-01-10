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Evkur Yeni Malatyaspor Yiğithan Güveli ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 10.01.2019 17:16 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor’un Fenerbahçe’den Sadık Çiftpınar’a karşılık transfer ettiği defans oyuncusu Yiğithan Güveli, sarı-kırmızılı takımla resmi sözleşme imzaladı.

Evkur Yeni Malatyaspor Yiğithan Güveli ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, Yiğithan Güveli ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

1 ay önce menüsküs ameliyatı olan ve tedavisi devam eden genç oyuncu, İstanbul’da kulüp başkanı Adil Gevrek’in ofisinde 2 buçuk yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Adil Gevrek, "Yiğithan genç ve de kaliteli bir futbolcu kardeşimiz. Daha önce de kendisiyle ilgili bazı düşüncelerimiz olmuştu ama bunu eyleme dökememiştik. Tabi Sadık transferinde böyle bir teklif olunca biz de konuya daha ciddi bakmaya başladık ve genç kardeşimiz attığı imzayla Evkur Yeni Malatyasporlu oldu. Bu imza kulübümüz ve Yiğithan için hayırlı olsun" diye konuştu.

16 Mayıs 1998 Derince doğumlu olan Yiğithan Güveli 2012 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Henüz 10 yaşındayken Derince Belediyespor'dan transfer edilen Yiğithan Güveli ile 2016 yılında profesyonel sözleşme imzaladı.

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Yiğithan Güveli Evkur yeni Malatyaspor

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