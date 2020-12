Evlat nöbeti tutan anneden çocukları dağa kaçırılan ailelere "gelin korkmayın" çağrısı

Hacire Akar'ın mücadelesini örnek alan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in 3 Eylül 2019'da başlattıkları oturma eylemi, her geçen gün yurdun dört bir yanından katılımla sürüyor.

Hastalığına rağmen oturma eylemini sürdüren Biçer, oğlunu hatırlattığı için yaşadığı evden başka bir eve taşınmak zorunda kaldı. 15 aydır süren oturma eylemine kararlılıkla devam eden Biçer, günlük yapmaları gereken işleri oturma eylemine göre düzenliyor. Biçer, HDP İl binası önünü boş bırakmamak için eşi Rauf Biçer ile nöbetleşe eyleme devam ediyor. Anne Biçer, nöbetteyken baba da evde çocuklarına hem babalık hem annelik yapıyor.

- "Evlatlarımızı kaybettiğimiz yerde arıyoruz"

Biçer, AA muhabirine, 3 Eylül 2019'dan beri evlatlarına kavuşmak için haklı ve kararlı bir mücadele verdiklerini söyledi.

"Evlatlarımızı kaybettiğimiz yerde arıyoruz" diyen Biçer, çocuğunu aramaktan hiçbir zaman vazgeçmediğini ve ona kavuşuncaya kadar bu mücadelelerinin bitmeyeceğini belirtti.

Biçer, "Bizim hayatımızı kabusa çevirdiler. Evlatlarımızı yüreğimizden kopararak bizi yaraladılar. Her gün can çekişiyoruz ve her gün sabah bir umutla Diyarbakır HDP il binası önüne gidiyoruz. Hakkımız olan evlatları onlardan istemek hakkımız. Hakkımızı da söke söke onlardan alacağız. Umutlarımızı bitirenlerin umutlarını bitirmek, bu vatana, bayrağa zarar gelmesin diye buradayız. Bu mücadele ölümüne devam edecek."