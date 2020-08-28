Evleneceği kadının eskort olduğunu öğrenen Rus güreşçi Zaurbek Sidakov, nişanlısının saçını başını yoldu!

24 yaşındaki Rus milli güreşçi Zaurbek Sidakov en mutlu gününde hayatının şokunu yaşadı. Başarılı sporcu, düğün günü eşinin eskort olduğunu haberiyle yıkıldı.Çift, davetlilerin tebriklerini kabul ettikleri sırada Madina'nın eski bir eskort olduğunu ve kocası ile ilişki yaşadığını söyleyen bir kadın, Madina'nın kocası ile ilişki yaşadığı anların videosunu tüm davetlilere gönderince milli güreşçi, o anda düğünü iptal etti.Karısının eski eskort olduğunu öğrenen, Rusya'yı ertelenen 2020 olimpiyatlarında temsil edecek olan milli güreşçi Zaurbek, duruma sinirlenip karısının saçlarını çekti.

Madina Pliyeva, olaydan sonra gözyaşları içinde kaldı. Fenalaşan genç kadın, arkadaşlaları tarafından hastaneye kaldırıldı. Şuan için kimse ile görüşmeyen ve Moskova'da saklanan Madina'nın babasının da ortaya çıkan skandaldan sonra kalp krizi geçirdiği belirtildi.Madina'nın arkadaşları Madina'nın eskort olmadığını, üç yıl önce Frobes listesine giren 60'lı yaşlarda olan bir Rus iş adamı ile ilişki yaşadığını, cinsel içerikli videoları misafirlere Madina'nın ilişki yaşadığı iş adamının karısı tarafından yollandığını söylediler.Madina ile ilişki yaşayan ve karısının düğün davetlilerine Madina ile cinsel içerikli videolarını paylaşarak intikam aldığı iş adamı olay ile ilgi yorum yapmazken, iş adamının Madina'ya lüks bir daire aldığını ve Madina'nın şuan o dairede saklandığı iddia edildi.