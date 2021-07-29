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  4. Evleneceğini açıklayan Aleyna Tilki gelinliğini giydi! Klip için robotla nikah kıydı!

Evleneceğini açıklayan Aleyna Tilki gelinliğini giydi! Klip için robotla nikah kıydı!

29.07.2021 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde adını milyonlara duyuran Aleyna Tilki, sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla yarın evleneceğini açıklamıştı. Ünlü şarkıcının paylaşımının sırrı ortaya çıktı. Yeni şarkısı Sır'ı bu ayın 30'unda çıkartacak olan Aleyna Tilki'nin ilk gösterimini yayınladığı klibinde bir robotla evlendiği görüldü. Nikahta Aleyna Tilki'nin şahitliğini Ersay Üner, Robot 'un şahitliğini ise Cemal Canseven yaptı.

Aleyna Tilki yeni şarkısını sevenleriyle buluşturmak üzereyken sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla herkesi şaşırtmıştı.

Tilki, “Ayın 28’inde evleniyorum. 30’unda da klip çıkacak. Buda davetiyem. 28’inde düğünümü Instagram hesabından canlı izleyebilirsiniz" notuyla, nikah memurunun köpek, şahidin ise kedi olduğu ilginç bir davetiye yayınlamıştı.

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Aleyna Tilki, sözü ve müziği kendisine ait 'Sır' adını verdiği şarkısını ve video klibini yakın dostlarına özel bir parti ile tanıttı.

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ROBOT İLE EVLENDİ

Kır düğünü mizanseninde hazırlanan bir partide Aleyna Tilki klibinde beraber rol aldığı robot ile evlendi. Nikahta Aleyna Tilki'nin şahitliğini Ersay Üner, Robot 'un şahitliğini ise Cemal Canseven yaptı.

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Sır şarkısının klibinde gelinliği andıran beyaz bir kıyafet giyen Aleyna Tilki'nin ilginç tanıtımına ait video ve kareler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Cemal Can Canseven
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