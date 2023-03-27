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Evlenip İzmir'e yerleşmişti! Gizem Karaca'nın lüks evinden detaylar

27.03.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren Gizem Karaca 2017 yılında evlenince İzmir'e yerleşmişti. Doğa ile iç içe olan Gizem Karaca evini zevkle döşedi ve dekore etti. Gizem Karaca'nın lüks evinden yaptığı paylaşım dikkatlerden kaçmadı.

Evlenip İzmir'e yerleşmişti! Gizem Karaca'nın lüks evinden detaylar

Güzel Köylü, İçimdeki Fırtına, Baraj gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturdu ve evliliğin ardından da İzmir'e yerleşmişti.

Gözlerden uzak olmaya dikkat eden oyuncu doğa ile iç içe bir yaşam tarzını benimsedi.

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Gündem olan Muharrem İnce paylaşımı Gündem olan Muharrem İnce paylaşımı

BAHÇESİNDE EKİP BİÇİYOR

İzmir'e yerleşen Gizem Karaca'nın yeni hayatı uzun süre gündem olmuştu. Karaca bir süre ekip biçme işlerine de merak sarmıştı.

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Ünlü oyuncu, evinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Sevimli dostlarıyla paylaşımda bulunan Karaca'nın zevkle döşenmiş lüks evi dikkat çekti.

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