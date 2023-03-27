Gonca Vuslateri'den gündem olan Muharrem İnce paylaşımı

Memleket Partisi Başkanı Muharrem İnce 100 bin imza toplayarak Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'ndan sonra cumhurbaşkanı adayı olarak listeye girdi. İnce'nin adaylığı günlerdir sosyal medyanın gündeminde...

Muharrem İnce hakkında ünlü isimler de sert eleştirilerde bulunuyor. Şahan Gökbakar ve Fazıl Say'dan sonra Gonca Vuslateri de dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri sosyal medyadan paylaşım yaparak "Muharrem İnce'ye pozitif baktığım günlerimin Allah tertemiz belasını versin" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM OLAN SÖZLER

İnce'nin geçtiğimiz gün konuşmasında kendisini eleştirenlere tepki göstererek "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar... Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler..." demesi gündem olmuştu.



