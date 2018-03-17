'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Geçtiğimiz temmuz ayında Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturan 'Kırgın Çiçekler'in 'Songül'ü Gökçe Akyıldız, dün bir erkek bebek dünyaya getirdi.

"EVLENMEDEN Mİ HAMİLE KALDIN?"

'Kırgın Çiçekler' dizisindeki 'Songül' rolü ile tanınan Gökçe Akyıldız, anne oldu. 25 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada bazı kendini bilmez kişilerin "Ne ara hamile kalıp doğurdun?", "Evlenmeden mi hamile kaldın?" şeklindeki yorumlarına daha fazla dayanamadı.

"DEFOLUN GİDİN ETRAFIMIZDAN"

Gökçe Akyıldız, "Ahlaksız namus bekçileri. Erken doğmuş küvezde olan bebeğim hakkında o yaptığınız iğrenç yorumlarınızdan ben utanıyorum. Allah'tan da korkmuyor musunuz, acıyorum size. Defolun gidin etrafımızdan" ifadelerini kullandı.