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'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.03.2018 11:27 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Gökçe Akyıldız, dünyaya getirdiği bebek için "Evlenmeden mi hamile kaldın?" şeklinde sorular yöneltenlere "Defolun gidin etrafımızdan" diyerek tepki gösterdi.

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Geçtiğimiz temmuz ayında Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturan 'Kırgın Çiçekler'in 'Songül'ü Gökçe Akyıldız, dün bir erkek bebek dünyaya getirdi.

"EVLENMEDEN Mİ HAMİLE KALDIN?"

'Kırgın Çiçekler' dizisindeki 'Songül' rolü ile tanınan Gökçe Akyıldız, anne oldu. 25 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada bazı kendini bilmez kişilerin "Ne ara hamile kalıp doğurdun?", "Evlenmeden mi hamile kaldın?" şeklindeki yorumlarına daha fazla dayanamadı.

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"DEFOLUN GİDİN ETRAFIMIZDAN"

Gökçe Akyıldız, "Ahlaksız namus bekçileri. Erken doğmuş küvezde olan bebeğim hakkında o yaptığınız iğrenç yorumlarınızdan ben utanıyorum. Allah'tan da korkmuyor musunuz, acıyorum size. Defolun gidin etrafımızdan" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırgın Çiçekler songül Gökçe Akyıldız

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