Evlerini kiraya vermişti... Kobra Murat servetini açıkladı: 18 kilo altın, 18 ev ve...

"Çocuklarımın hepsine ev aldım" diyerek gelir derdi olmadığını daha önce açıklayan Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler Caner Toygar'ın programına konuk oldu. Eğlenceli kişiliği, farklı tarzıyla dikkat çeken 'Kobra Murat' mal varlığını açıkladı.

"Torunuma 2 buçuk trilyonluk altın yaptım" diyen Kobra Murat açık açık varlıklarını anlattı. Kobra Murat açıklamasında şunları söyledi:

"18 tane evim, dükkanlarım, yazlıklarım var. 2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor. Karımın üstüne paralar var, benim üstüme paralar var, çocuklarımın üstüne paralar var."



