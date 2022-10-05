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Evlerini kiraya vermişti... Kobra Murat servetini açıkladı: 18 kilo altın, 18 ev ve...

05.10.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler katıldığı programda mal varlığını açıkladı. Daha önce Armağan Çağlayan'a konuşan Kobra Murat "Emekliliğim yok evlerimin kira geliri var" diyerek gündeme gelmişti. Kobra Murat bu sefer de servetini açıkladı. Ünlü isim 18 kilo altından yazlığa kadar pek çok malı olduğunu açık açık anlattı.

Evlerini kiraya vermişti... Kobra Murat servetini açıkladı: 18 kilo altın, 18 ev ve...

"Çocuklarımın hepsine ev aldım" diyerek gelir derdi olmadığını daha önce açıklayan Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler Caner Toygar'ın programına konuk oldu. Eğlenceli kişiliği, farklı tarzıyla dikkat çeken 'Kobra Murat' mal varlığını açıkladı.

"Torunuma 2 buçuk trilyonluk altın yaptım" diyen Kobra Murat açık açık varlıklarını anlattı. Kobra Murat açıklamasında şunları söyledi:

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"18 tane evim, dükkanlarım, yazlıklarım var. 2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor. Karımın üstüne paralar var, benim üstüme paralar var, çocuklarımın üstüne paralar var."

Ekran Alıntısı

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Kobra Murat Armağan Çağlayan magazin söyledi
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