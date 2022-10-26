'Evlerinin Önü Boyalı Direk' şarkısıyla ünlenen Berk Gürman son haliyle şaşırttı

Evlerinin Önü Boyalı Direk şarkısıyla 2000'lerin başında milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Berk Gürman, müzik kariyerini gözlerden uzak sürdürüyor.

Berk Gürman, 2007 yılında kurduğu Öykü ve Berk grubuyla tüm Türkiye'nin beğenisini kazanmıştı.

Şöhrete kavuştuğu dönem henüz 25 yaşında olan şarkıcı, şimdi 40 yaşında...

Sessiz sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden Berk Gürman, bir süredir İspanya'da yaşıyor.

Eski eşi Melek Zübeyde'nin nafakasını ödemediği gerekçesiyle mahkemelik olan Berk Gürman, 2016 yılında cezaevine girme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

Müzik kariyerine devam eden Berk Gürman, hayatına dair kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.







