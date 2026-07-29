Nazlı Sabancı mezun oldu! Hacı Sabancı eşini yalnız bırakmadı

Ömer ve Arzu Sabancı'nın oğlu Hacı Sabancı ile 2021 yılında evlenen ve 2023'te ilk çocuğu Arzu Alara'yı kucağına alan Nazlı Sabancı, ikinci üniversite eğitimini başarıyla tamamladı.

Sabancı, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Sevincini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Nazlı Sabancı'yı, bu özel gününde eşi Hacı Sabancı da yalnız bırakmadı. Hacı Sabancı'nın törene katılarak eşinin mutluluğuna ortak olduğu görüldü.

Lisans eğitimine yurt dışında başlayan Nazlı Sabancı, daha önce de Londra'da bulunan University of Westminster'ın Hukuk Bölümü'nden mezun olmuştu.

Öte yandan Nazlı Sabancı, şu sıralar ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. Nazlı-Hacı Sabancı çiftinin bir erkek çocuğu dünyaya gelecek.