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Nazlı Sabancı mezun oldu! Hacı Sabancı eşini yalnız bırakmadı

Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, Londra'daki hukuk eğitiminin ardından Psikoloji Bölümü'nü de bitirerek ikinci diplomasını aldı.

Nazlı Sabancı mezun oldu! Hacı Sabancı eşini yalnız bırakmadı
Öznur Yaslı İkier

Ömer ve Arzu Sabancı'nın oğlu Hacı Sabancı ile 2021 yılında evlenen ve 2023'te ilk çocuğu Arzu Alara'yı kucağına alan Nazlı Sabancı, ikinci üniversite eğitimini başarıyla tamamladı.

Nazlı Sabancı mezun oldu! Hacı Sabancı eşini yalnız bırakmadı 1

Sabancı, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Sevincini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Nazlı Sabancı'yı, bu özel gününde eşi Hacı Sabancı da yalnız bırakmadı. Hacı Sabancı'nın törene katılarak eşinin mutluluğuna ortak olduğu görüldü.

Nazlı Sabancı mezun oldu! Hacı Sabancı eşini yalnız bırakmadı 2

Lisans eğitimine yurt dışında başlayan Nazlı Sabancı, daha önce de Londra'da bulunan University of Westminster'ın Hukuk Bölümü'nden mezun olmuştu.

Nazlı Sabancı mezun oldu! Hacı Sabancı eşini yalnız bırakmadı 3

Öte yandan Nazlı Sabancı, şu sıralar ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. Nazlı-Hacı Sabancı çiftinin bir erkek çocuğu dünyaya gelecek.

Nazlı Sabancı mezun oldu! Hacı Sabancı eşini yalnız bırakmadı 4

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Hacı Sabancı nazlı sabancı
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