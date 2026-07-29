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AHBAP soruşturması derinleşiyor! Hayko Cepkin, Mahsun Kırmızıgül, Elçin Sangu ve Gülben Ergen'in X paylaşımları ortaya çıktı

AHBAP soruşturması kapsamında ifade veren Hayko Cepkin, Mahsun Kırmızıgül, Elçin Sangu ve Gülben Ergen’in geçmişte yaptıkları sosyal medya paylaşımları yeniden gündem oldu.

AHBAP soruşturması derinleşiyor! Hayko Cepkin, Mahsun Kırmızıgül, Elçin Sangu ve Gülben Ergen'in X paylaşımları ortaya çıktı

AHBAP soruşturması kapsamında ünlü isimler ifade vermeye devam ediyor. Dün İstanbul Adliyesi’nde ifade veren bazı ünlülerin 2023 yılında yaptığı bazı paylaşımlar yeniden gündem oldu.

Hayko Cepkin'in bir paylaşımında "@ahbap @haluklevent @OguzhanUgur üzerinde neden yardım yapılıyormuş. Yollanan yardımların hesabını vereceklerine inanıyoruz. Olur da vermezlerse evine gidip yüzlerine karşı da hesap sorabilirim. Gırtlağına bile yapışırım. Ama diğer hiçbir yerden gerçeği öğreneceğime inanmıyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.

AHBAP soruşturması derinleşiyor! Hayko Cepkin, Mahsun Kırmızıgül, Elçin Sangu ve Gülben Ergen in X paylaşımları ortaya çıktı 1

Cepkin’in 2023 yılındaki bir başka paylaşımında ise, "Zor zamanda kısa sürede organize olup yardım için kendilerini öne atan tüm @ahbap gönüllülerine, sözcüleri @haluklevent e, @BabalaTv gönüllülerine sözcüleri @OguzhanUgur kardeşime ve emek veren tüm vicdan sahibi insanlara teşekkürü bir borç bilirim. Çabalarını takdir ediyorum" ifadelerini sosyal medya hesabından yayınladığı belirlendi.

Mahsun Kırmızıgül’ün ise 2023 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Maddi yardımda bulunmak istiyorum diyen binlerce mesaj alıyorum. Bağışta bulunmak istiyorsanız Ahbap derneğinin hesaplarına gönderebilirsiniz" ifadelerini kullandığı görüldü.

AHBAP soruşturması derinleşiyor! Hayko Cepkin, Mahsun Kırmızıgül, Elçin Sangu ve Gülben Ergen in X paylaşımları ortaya çıktı 2

Elçin Sangu’nun sosyal medyada @omredfe isimli hesap üzerinden paylaştığı videoda, "Deprem bölgelerinde Ahbap depolarımız oluşturuldu. Hijyen konusunda yardım etmek isteyenler, birazdan aşağıya yazacağımız mail adresine direkt olarak mesaj atarlarsa eğer, biz bunları olabildiğince depremzedelere ulaştıracağız. Sizden ricamız teyitli, kesin doğru olduğuna emin olduğunuz bilgileri paylaşmanız. Şimdiden yardım eden, edecek olan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

AHBAP soruşturması derinleşiyor! Hayko Cepkin, Mahsun Kırmızıgül, Elçin Sangu ve Gülben Ergen in X paylaşımları ortaya çıktı 3

Gülben Ergen’in sosyal medya üzerinden 2021 yılında yaptığı bir paylaşımında, "Bunca yardım yaptık. Böylesini duymadım. @haluklevent ülkeniz için helikopter kiralıyor. Alnınızdan öperim @ahbapplatformu yapın bağışlarınızı. #HavadanDestekİstiyoruz demekten, devletimizden, çevremizden, dünyadan yardım istemekten, köy bayır gezip yalvarmaktan bezdik" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

AHBAP soruşturması derinleşiyor! Hayko Cepkin, Mahsun Kırmızıgül, Elçin Sangu ve Gülben Ergen in X paylaşımları ortaya çıktı 4

Ayrıca Ergen’in 2023 yılında yaptığı başka bir paylaşımında Haluk Levent’i, "Haluk Levent’e bu ülke laf söyletmez. Kendini korumaya ve savunmaya ihtiyacı olmayacak kadar iyilik peşinde bir adam. Ve koca bir Anadolu yüreği taşır" ifadeleriyle savunduğu ortaya çıktı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

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Elçin Sangu Gülben Ergen Haluk Levent Hayko Cepkin Mahsun Kırmızıgül ahbap
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