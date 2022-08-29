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  4. Evliliğiyle gündemde! Yeni sezona başlayan Müge Anlı'nın ilk sözleri dikkat çekti

Evliliğiyle gündemde! Yeni sezona başlayan Müge Anlı'nın ilk sözleri dikkat çekti

29.08.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Haziran 2022 tarihinde sezon finalini gerçekleştiren Müge Anlı İle Tatlı Sert programı izleyiciyle buluştu. Sezon finali yaparken evleneceğini duyuran Müge Anlı sevenlerinin karşısına Müge Anlı Yüzbaşıoğlu olarak çıktı. Yayından önce oldukça heyecanlı olduğunu dile getiren Anlı'nın "Bu yaz benimle çok uğraştılar" demesi dikkat çekti.

Evliliğiyle gündemde! Yeni sezona başlayan Müge Anlı'nın ilk sözleri dikkat çekti

Sabah kuşağının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu izleyicisi tarafından merakla bekleniyordu. Müge Anlı'nın Instagram hesabından duyurduğu üzere program bugün ekranlarda sevenleriyle buluştu. Yayına bomba gibi bir giriş yapan Anlı'nın heyecanı ve mutluluğu gözlerden kaçmadı.

BEKAR GİTTİ EVLİ DÖNDÜ

Sezon finalinde evleneceğini duyuran ve İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan ünlü sunucu ekranlara Müge Anlı Yüzbaşıoğlu olarak çıktı.

"BU YAZ BENİMLE ÇOK UĞRAŞTILAR"

Milyonları ekrana kilitleyen programın stüdyosu tıka basa dolarken, Müge Anlı'nın giriş konuşması programa damga vurdu. Yayından bir gün önce heyecandan karnının ağrıdığını ve yayına çıkmakta zorlandığını dile getiren Anlı, sözü Avukat Rahmi Özkan'a verirken "Bu yaz benimle çok uğraştılar, sizinle uğraşmadılar" sözleri dikkat çekti.


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Müge Anlı
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