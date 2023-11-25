Evlilik aşkı öldürür mü? sorusuna Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat bakın nasıl cevap verdi!

Bir dönemin efsane dizilerdinden Aşk-ı Memnu'nun başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra İstanbul İçin Son Çağrı filminde partner olarak kameralar karşısına geçti. Başarılı oyunculuk performanslarıyla adından söz ettiren çift, İbrahim Selim'in sunumuyla gerçekleşen YouTube programı Ajaba'ya konuk oldu. İbrahim Selim'in "Evlilik aşkı öldürür mü?" sorusuna ikilinin yanıtları dikkat çekti.

2016 yılında Başak Dizer ile Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtığ, "Sence evlilik zor mu?" sorusuna "Sence sevgililik zor mu? Biz neden evliliği böyle bir kalıba sokuyoruz? Evlilik zor mu? Değil." diye yanıt verdi.

Geçtiğimiz yıl oğulu Kurt Efe'yi kucağına alan ünlü oyuncu, "Evlilik aşkı öldürür mü?" sorusuna ise "Kesinlikle öldürmüyor. Sence sevgililik aşkı öldürür mü? Evlilik neden ötekileştiriliyor? Evlilik 'tü kaka' bir şey mi? Evlilik güzel bir şey. Aşkın ömrü bitmesi gerekiyorsa sevgiliyken de biter. Bir raf ömrü vardır, onun bitmesi gerekiyordur, biter" ifadelerini kullandı.

29 Temmuz 2014'te Amerika'da şarkıcı Kenan Doğulu ile evlenen Beren Saat aynı soruya, "Evliliğin zor zamanları vardı, artık benim için zor değil. Bence evlilik şöyle bir şey yapıyor; aşkın zaten kendi kendine bir son kullanım tarihi var. Evli olmadığınız zaman zaten o noktada 'bay bay' diyip gidiyorsunuz, ama evli olduğunuzda aşkı tazelemek, yeniden canlandırmak için daha kreatif çözümler üretiyorsunuz. O yüzden bence evlilik aşka bir anlamda daha çok emek vermeyi de sağlıyor." dedi.







