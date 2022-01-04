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Evlilik Hakkında Her Şey'in Sergen'i Sarp Akkaya'nın eşini gören şaşıp kaldı! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

04.01.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Gökçe Bahadır, Yiğit Kirazcı, Sumru Yavrucuk ve Gökçe Eyüboğlu gibi isimlerin yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde hayat verdiği 'Sergen' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Sarp Akkaya'nın eşinin kim olduğunu duyan şaşıp kaldı.

Evlilik Hakkında Her Şey'in Sergen'i Sarp Akkaya'nın eşini gören şaşıp kaldı! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

Şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde hayat verdiği 'Sergen' karakteriyle seyirciyi ekrana kilitleyen ünlü oyuncu Sarp Akkaya'nın eşinin ne iş yaptığını duyanlar şaşıp kaldı.

1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sarp Akkaya, Mimar Sinan Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Evlilik Hakkında Her Şey'in Sergen'i Sarp Akkaya'nın eşini gören şaşıp kaldı! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

Birçok tiyatro oyununda sahneye çıkan Akkaya, 2000'lerin başında ekran macerasına başladı.

Evlilik Hakkında Her Şey'in Sergen'i Sarp Akkaya'nın eşini gören şaşıp kaldı! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

Bizim Aile, Kurtlar Vadisi Pusu, Suskunlar, Muhteşem Yüzyıl ve Ezel gibi yapımlarda rol alan Sarp Akkaya'nın eşi de kendisi gibi ünlü çıktı.

Evlilik Hakkında Her Şey'in Sergen'i Sarp Akkaya'nın eşini gören şaşıp kaldı! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

Sarp Akkaya'nın 2017 yılında evlendiği eşi Sinem Yalçınkaya'nın, sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'nin ses koçu olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Evlilik Hakkında Her Şey'in Sergen'i Sarp Akkaya'nın eşini gören şaşıp kaldı! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sinem Yalçınkaya, Marmara Üniversitesi'nde Müzik Öğretmenliği bölümünü bitirdi.

Evlilik Hakkında Her Şey'in Sergen'i Sarp Akkaya'nın eşini gören şaşıp kaldı! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

Bir süre öğretmenlik yapan Sinem Yalçınkaya; Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Yalın ve Gökhan Tepe gibi birçok ünlüye vokalistlik yaptı.

Evlilik Hakkında Her Şey'in Sergen'i Sarp Akkaya'nın eşini gören şaşıp kaldı! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

İBB'nin Kent Orkestrası'nda solistlik yapan Yalçınkaya, sonrasında Beyaz Show Orkestrası'nda görev aldı.

Evlilik Hakkında Her Şey'in Sergen'i Sarp Akkaya'nın eşini gören şaşıp kaldı! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

Sinem Yalçınkaya, uzun bir süredir TV8'in iddialı yarışma programı O Ses Türkiye'de ses koçluğu yapıyor.

Evlilik Hakkında Her Şey'in Sergen'i Sarp Akkaya'nın eşini gören şaşıp kaldı! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

Evlilik Hakkında Her Şey'in Sergen'i Sarp Akkaya'nın eşini gören şaşıp kaldı! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

Evlilik Hakkında Her Şey'in Sergen'i Sarp Akkaya'nın eşini gören şaşıp kaldı! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

Evlilik Hakkında Her Şey'in Sergen'i Sarp Akkaya'nın eşini gören şaşıp kaldı! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı


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Sarp Akkaya
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