Evlilik Hakkında Her Şey'in Sergen'i Sarp Akkaya'nın eşini gören şaşıp kaldı! O Ses Türkiye'nin yıldızı çıktı

Şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde hayat verdiği 'Sergen' karakteriyle seyirciyi ekrana kilitleyen ünlü oyuncu Sarp Akkaya'nın eşinin ne iş yaptığını duyanlar şaşıp kaldı.

1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sarp Akkaya, Mimar Sinan Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Birçok tiyatro oyununda sahneye çıkan Akkaya, 2000'lerin başında ekran macerasına başladı.

Bizim Aile, Kurtlar Vadisi Pusu, Suskunlar, Muhteşem Yüzyıl ve Ezel gibi yapımlarda rol alan Sarp Akkaya'nın eşi de kendisi gibi ünlü çıktı.

Sarp Akkaya'nın 2017 yılında evlendiği eşi Sinem Yalçınkaya'nın, sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'nin ses koçu olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sinem Yalçınkaya, Marmara Üniversitesi'nde Müzik Öğretmenliği bölümünü bitirdi.

Bir süre öğretmenlik yapan Sinem Yalçınkaya; Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Yalın ve Gökhan Tepe gibi birçok ünlüye vokalistlik yaptı.

İBB'nin Kent Orkestrası'nda solistlik yapan Yalçınkaya, sonrasında Beyaz Show Orkestrası'nda görev aldı.

Sinem Yalçınkaya, uzun bir süredir TV8'in iddialı yarışma programı O Ses Türkiye'de ses koçluğu yapıyor.



