Evlilik Hakkında Her Şey nerede çekiliyor? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin oyuncuları kimdir?

Oyuncu kadrosunda Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya ve Yiğit Kirazcı gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin senaryosu Toprak Karaoğlu, Seda Çalışır Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ tarafından kaleme alınıyor. İşte merak edilenler...
Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin çekimlerinin İstanbul'da gerçekleştiği ifade edildi. Söz konusu dizinin çekimlerinin İstanbul'un hangi semtinde gerçekleştiği bilinmiyor.
Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde, Cevher ailesine mensup birbirinden farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamaları, dört kadın üzerinden seyirciye aktarılacak. Söz konusu dizide Sumru Yavrucuk "Çolpan" , Gökçe Bahadır "Azra" , Tülin Ece ise "Güneş" karakterine hayat verecek.
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