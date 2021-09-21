Evlilik Hakkında Her Şey nerede çekiliyor? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin oyuncuları kimdir?

Oyuncu kadrosunda Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya ve Yiğit Kirazcı gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin senaryosu Toprak Karaoğlu, Seda Çalışır Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ tarafından kaleme alınıyor. İşte merak edilenler...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NEREDE ÇEKİLİYOR?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin çekimlerinin İstanbul'da gerçekleştiği ifade edildi. Söz konusu dizinin çekimlerinin İstanbul'un hangi semtinde gerçekleştiği bilinmiyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU NEDİR?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde, Cevher ailesine mensup birbirinden farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamaları, dört kadın üzerinden seyirciye aktarılacak. Söz konusu dizide Sumru Yavrucuk "Çolpan" , Gökçe Bahadır "Azra" , Tülin Ece ise "Güneş" karakterine hayat verecek.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır,

Sumru Yavrucuk

Sarp Akkaya,

Yiğit Kirazcı,

Gökçe Eyüboğlu,

Fırat Altunmeşe,

Tülin Ece,

Bertan Asllani,

Cevdet Arıcılar,

Esma Yılmaz,

Rüzgar Doruk Özmü,

Emine Ada Sezer,

Mila Kasarcı,

Erdal Küçükkömürcü.



