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Evlilik kısa sürmüştü... Hadise takıları Mehmet Dinçerler'e vermedi! İşte sebebi

02.10.2022 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise 5 ay dolmadan evliliğini sonlandırdı. Mehmet Dinçerler ile olaylı boşanma süreci son buldu. Hadise'den altınları istediği iddia edilen eski eş hakkında yeni iddia gündeme geldi. İddiaya göre Hadise takıları vermedi çünkü Dinçerler'in kendisine yüklü miktarda borcu vardı.

Evlilik kısa sürmüştü... Hadise takıları Mehmet Dinçerler'e vermedi! İşte sebebi

Hadise ile Mehmet Dinçerler kısa süre evliliği Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde noktalandı. Tek celsede biten evlilik sürecinde takılar gündemdeydi. İddialara göre Dinçerler eski karısından annesini taktığı seti ve evlilik teklifinde verdiği yüzüğü istiyordu.

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Hadise'nin avukatı Hakan Öncel çiftin takılar nedeniyle yaşadıkları anlaşmazlığı doğruladı ve bu sürecin boşanmayı geciktirdiğini söyledi. Avukat, Posta'da yer alan habere göre; "Basına yansıyan haberlerden dolayı süreç biraz uzadı. İki hafta sonra boşanma gerçekleşti yoksa daha erken olabilirdi" dedi.

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HADİSE TAKILARI NEDEN VERMEDİ?

Takıları Mehmet Dinçerler'e geri vermeyen Hadise'nin bu hareketinin sebebi de ortaya çıktı. Meğer Hadise evliyken iş insanına yüklü miktarda borç para vermiş.

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İddiaya göre Hadise düğünde kendisine takılan takıları evliliği sırasında Mehmet Dinçerler'e borç olarak verdiği yüklü miktardaki paranın yerine saydı.

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