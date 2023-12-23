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Evliliklerinde kriz yaşadıkları iddia edilen Pelin Akil Anıl Altan çiftinden fotoğraflı yanıt!

23.12.2023 09:33 | Son Güncelleme:
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2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Pelin Akil ve Anıl Altan, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşadılar. Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddiasıyla magazin gündemine düşen çiftten çıkan haberlere fotoğraflı yanıt geldi.

'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ile Anıl Altan 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Altan çiftinin 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina dünyaya geldi. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, renkli ve eğlenceli anlarını sosyal medya hesaplarından sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Son olarak 'evliliklerinde kriz' iddiasıyla gündeme gelen çiftten yanıt gecikmedi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü çift, bu kez 7 yıllık evliliklerinde kriz yaşadıkları iddiasıyla gündem oldu.

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Sevilen çift, 'evliliklerinde kriz' iddiasıyla sosyal medyada gündem oldu. Ailece yeni yıl tatiline çıkan çiftten Pelin Akil, konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti.

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Anıl Altan ise ailece gittikleri Dubai tatilinden fotoğraflar paylaştı.

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Altan, romantik tatilden fotoğraflar paylaşarak evliliklerinde her şeyin yolunda olduğunun mesajını verdi.

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