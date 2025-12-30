MAGAZİN

Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'ı yıkan bir ölüm daha!

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan usta sanatçı Volkan Konak’ın eşi Selma Konak, sosyal medya hesabından annesinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Selma Konak eşinin ölümü sonrası zor günler geçiriyordu.

31 Mart 2025’te konser için bulunduğu KKTC'de sahnede fenalaşan usta sanatçı Volkan Konak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

58 yaşında hayatını kaybeden Konak’ın ani ölümü, sanat camiasında ve sevenlerini yasa boğmuştu.

Eşinin ölümünden sonra zor günler geçiren Selma Konak, aldığı bir acı haberle daha yıkıldı. Bir yılda ikinci büyük acı yaşayan Konak'ın annesi Nahide Kara hayatını kaybetti.

Annesinin vefatıyla yıkılan Selma Konak, üzücü haberi Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

''Çok kıymetli anneciğim Nahide Kara'yı bugün kaybettik. Cenazesi yarın (31.12.2025) Küçükköy Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Silivri Yeni Mezarlığına defnedilecektir. Sevenlerimize duyurulur.''

