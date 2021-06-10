Evrenye bıçağı üretiminde 3 kuşak bir arada çekiç sallıyor

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan aile, coğrafi işaret belgesi bulunan Evrenye bıçağını ocak başında hep birlikte mesai harcayarak ortaya çıkarıyor.

Osmanlı döneminde ordunun ihtiyacı olan kılıç, süngü gibi savaş malzemelerinin de üretildiği Dibek köyü Bıçakçılar Mahallesi'nde yapılan ve Evrenye bıçağı olarak satışa sunulan bıçaklar, mahalledeki 5 atölyede asırlık ocaklarda üretiliyor.

Buradaki en eski ocaklar arasında yer alan ve yaklaşık 400 yıllık geçmişinin bulunduğu tahmin edilen 67 yaşındaki Ahmet Fethi Çelikel'e ait iş yerinde ise Çelikel'e eşinin yanı sıra 47 yaşındaki oğlu ve 21 yaşındaki torunu da yardım ediyor.

Sabahın erken saatlerinde işe koyulan aile üyeleri, tüm parçaları el işçiliğiyle yapılan Evrenye bıçağı için karşılıklı çekiç sallıyor.

Ahmet Fethi Çelikel, AA muhabirine, 50 yıldır bıçakçılık mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Bıçakçılığın atalardan kalma bir meslek olduğunu dile getiren Çelikel, "Oğlum, torunum da yapıyor. Eşimle burada yıllarca çalıştım. Bu meslek tek kişi olmaz. Muhakkak iki kişi olmak zorunda. Bu mesleğin özelliği iki kişi." dedi.