Evrim Alasya kimdir? Kırmızı Oda'nın Meliha'sı Evrim Alasya hangi dizilerde oynadı? Kaç yaşında, nereli?

Evrim Alasya kimdir? sorusu Kırmızı Oda dizisini seyreden izleyicilerin gündeminde. Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla dikkatleri üstüne çeken Evrim Alasya, şimdiye kadar pek çok dizi ve oyunda yer aldı.
Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.
2015 – Güneşin Kızları (Güneş) (TV Dizisi)
2014 – Benim Adım Gültepe (Suna) (TV Dizisi)
2013 – Vicdan (TV Dizisi)
2011 – Muhteşem Yüzyıl 2. Sezon (TV Dizisi)
2010 – Gönülçelen (Balçiçek) (TV Dizisi)
2008 – Muro – Nalet Olsun İçimdeki İnsana (Fidan) (Sinema Filmi)
2008 – Gece Sesleri (Neslihan) (TV Dizisi)
2008 – Başka Semtin Çocukları (Evrim) (Sinema Filmi)
2005 – Ihlamurlar Altında (Sema) (TV Dizisi)
2003 – 2005 – Bir İstanbul Masalı (TV Dizisi)
Lokomapüf
Androcles ve Aslan
Mutluluk Dağıtan Eskici
Mavi Pullu Balık
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Fırtına
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İki Bekar
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