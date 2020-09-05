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Evrim Alasya kimdir? Kırmızı Oda'nın Meliha'sı Evrim Alasya hangi dizilerde oynadı? Kaç yaşında, nereli?

DİZİ HABERLERİ  | 05.09.2020 00:54 | Son Güncelleme

Evrim Alasya, TV8'de ilk bölümüyle ekrana gelen Kırmızı Oda dizisine başarılı oyunculuğuyla damga vurdu. Evrim Alasya, Kırmızı Oda'da Meliha rolünü canlandırdı. Tiyatro bölümünden mezun olan Evrim Alasya, birçok önemli projede rol aldı. İşte Evrim Alasya'nın hayatından detaylar.

Evrim Alasya kimdir? Kırmızı Oda'nın Meliha'sı Evrim Alasya hangi dizilerde oynadı? Kaç yaşında, nereli?

Evrim Alasya kimdir? sorusu Kırmızı Oda dizisini seyreden izleyicilerin gündeminde. Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla dikkatleri üstüne çeken Evrim Alasya, şimdiye kadar pek çok dizi ve oyunda yer aldı.

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EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2015 – Güneşin Kızları (Güneş) (TV Dizisi)
2014 – Benim Adım Gültepe (Suna) (TV Dizisi)
2013 – Vicdan (TV Dizisi)
2011 – Muhteşem Yüzyıl 2. Sezon (TV Dizisi)
2010 – Gönülçelen (Balçiçek) (TV Dizisi)
2008 – Muro – Nalet Olsun İçimdeki İnsana (Fidan) (Sinema Filmi)
2008 – Gece Sesleri (Neslihan) (TV Dizisi)
2008 – Başka Semtin Çocukları (Evrim) (Sinema Filmi)
2005 – Ihlamurlar Altında (Sema) (TV Dizisi)
2003 – 2005 – Bir İstanbul Masalı (TV Dizisi)

EVRİM ALASYA ROL ALDIĞI OYUNLAR

Lokomapüf
Androcles ve Aslan
Mutluluk Dağıtan Eskici
Mavi Pullu Balık
Yel Değirmeni
Fırtına
Ben Bir Kurbağayım
Küçük Kız ve Yıldız
Ayrılık
Deli Dumrul
Atinalı Timon
7 Şekspir Müzikali
Don Juan'ın Gecesi
İki Bekar

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