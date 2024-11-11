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  4. Evrim Alasya ve Kerem Alışık aşk tatilinden döndü! Evrim Alasya sorulara yanıt vermeyince Kerem Alışık bakın ne dedi

Evrim Alasya ve Kerem Alışık aşk tatilinden döndü! Evrim Alasya sorulara yanıt vermeyince Kerem Alışık bakın ne dedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.11.2024 07:45
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Aşk Biter Mi? adlı tiyatro oyununda rol alan Evrim Alasya ile Kerem Alışık yeni aşka yelken açtı. Paris'te tatile olan ve geçtiğimiz gün ülkeye dönüş yapan çiftten Evrim Alasya sorulara yanıt vermeyince sevgilisi devreye girdi.

Evrim Alasya ve Kerem Alışık aşk tatilinden döndü! Evrim Alasya sorulara yanıt vermeyince Kerem Alışık bakın ne dedi

Kızılcık Şerbet dizisinde "Kıvılcım" karakterini canlandıran Evrim Alasya sevgilisiyle gündeme geliyor. Aşk Biter Mi? adlı tiyatro oyununda iki sevgiliyi canlandıran Evrim Alasya ile Kerem Alışık aşk yaşıyor.

Evrim Alasya ve Kerem Alışık aşklarını da saklamıyor ve zaman zaman yürüyüşte zaman zaman tatil dönüşü görüntüleniyor.

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Çift Paris tatili dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Yorgun görünen ikili muhabirlerin "İlişkiniz hayırlı olsun, bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusuna yanıt vermemeyi tercih etti.

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Muhabirlerin "Evrim Hanım, neden konuşma gereği duymuyorsunuz?" sorusu üzerine Kerem Alışık devreye girdi."Biz çok gürültülü susuyoruz. Sustuğumuz yerlerden tanırsınız, fazlasını konuşmaya gerek yok, her şey göründüğü gibi ortada" dedi.

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Evrim Alasya
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