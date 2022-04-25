Evrim Keklik'in babası Hayrettin Keklik Acun Ilıcalı'ya seslendi! "Kızımı eleyin"

Survivor'da kavgalar, isyanlar, aşklar ve tabii ki elemeler bitmiyor. Survivor'ın öne çıkan isimlerinden Evrim Keklik yine eleme potasına girdi. Uzun süredir stratejik olarak rakipleri tarafından bilinçli bir şekilde potaya gönderildiği iddia edilen Evrim'in sevenlerinden sonra ailesi de tepki gösterdi. Evrim Keklik'in babası Hayrettin Keklik, Twitter hesabından Acun Ilıcalı'ya seslendi!

Performansının başarılı olmasına rağmen potadan bir türlü çıkamayan Evrim, en çok potaya giren isimlerden birisi oldu.

EVRİM'İN BABASI SONUNDA PATLADI

Evrim'in üst üste potaya çıkması sonrası, kızına sürekli destek veren ve haksızlığa uğradığını düşünen Hayrettin Keklik paylaşımıyla gündem oldu.

Survivor Evrim'in babası Hayrettin Keklik, kızına SMS desteğinde bulunan hayranlarının yüzüne bakamadığını söylerek Acun Ilıcalı'ya seslendi ve 'Lütfen kızımı eleyin! Bu yükün altından kalkamam' dedi.

