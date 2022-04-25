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Nagihan Barış'ın üstüne yürüdü! Survivor'da ortam yine gerildi

25.04.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da kavga eksik olmuyor. Takımların yeniden kurulmasının ardından yarışma sırasında Nagihan ile Barış arasında ortam gerildi. Survivor Nagihan Barış'ın üstüne yürüdü "Kedi gibiydin" dedi. Acun Ilıcalı duruma müdahale etmek zorunda kaldı.

Nagihan Barış'ın üstüne yürüdü! Survivor'da ortam yine gerildi

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu sırasında yarışmacılar gerildi. Barış'a sinirlenen Nagihan kendine hakim olamayınca ikili arasında tansiyon tavan yaptı. Barış Murat Yağcı ve Nagihan Karadere arasında çıkan gerilimde diğer yarışmacılar araya girdi.

Nagihan Barış'ın üzerine yürüyerek "Kaybedince böyle mi oluyorsun? Hayırdır? Kedi gibiydin" deyince Barış da altta kalmadı. Survivor Barış "Yalaka" deyince Nagihan daha da sinirlendi ve "Yediğin kapa... Asıl yalaka sensin nankör" diyerek çıldırdı.

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Bir türlü sakinleşmeyen ikiliden Nagihan "Sana her şey müstahak. Tembel teneke" dedi.

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Barış yeni takımında daha huzurlu hissettiğini söyleyince Parviz'den de tepki gördü.

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Tartışmanın devam etmesi sonrası Acun Ilıcalı "Yeter" diyerek duruma müdahale etti.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı Nagihan Karadere
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