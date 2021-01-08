Evsizken kesilen ceza hayatını değiştirdi

AYKUT KARADAĞ - Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimlerde, gidecek yeri olmadığını söylemesine rağmen ceza kesilen Ali Çiftçi, Ankara Valiliğinin yönlendirmesiyle İŞKUR aracılığıyla iş sahibi oldu.

Türkiye, Çiftçi'yi, 15 gün önce Antalya'da polisin, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik uygulamasında gidecek yeri olmadığını söylemesine rağmen kesilen ceza ile tanıdı.

Antalya'da yaşadığı olumsuzlukların ardından kendi isteğiyle Ankara'ya gönderilen ve Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerince Dışkapı'daki Kimsesizler Misafirhanesine yerleştirilen Çiftçi, İŞKUR aracılığıyla Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir inşaat firmasında işe yerleştirildi.

Bütün parasını çaldırdığı için soğuk, açlık ve susuzluğa karşı çaresiz kaldığını ifade eden Çiftçi, tam her şey bitti dediği anda devletin yardım elinin kendisine umut kaynağı olduğunu AA muhabirine anlattı.

Sokaklarda dolaşırken cezai işlem uygulanmasıyla hayatında olumlu bir değişimin olduğunu belirten Çiftçi, "İşsiz güçsüz bir insandım. Kalacak yerim yoktu. Devlet babanın şefkatli eli sayesinde artık bir işim, kalacak yerim oldu. Her şeyden önemlisi de bir ailem var diyebiliyorum." diye konuştu.