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Extraction'da işler büyüyor! Kendi film evrenine sahip olacak

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 07.12.2020 09:08 | Son Güncelleme:
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Extraction'da işler büyüyor! Kendi film evrenine sahip olacak

Netflix’in popüler aksiyonu Extraction ile ilgili gelişmeler peş peşe geliyor. Extraction 2’nin 2022’de yayınlanması planlanıyor. Extraction’un yaratıcıları yaptıkları bir açıklamayla Extraction’ın, aynı Marvel filmlerinde olduğu gibi kendi film evrenine sahip olacağını söylediler.

Extraction, senaryosuyla izleyicileri tatmin etmese de sunduğu yüksek dozlu aksiyonlar gönülleri kazanmayı başardı. Avengers serisine imza atan Russo Kardeşler’in yaratıcısı olduğu Extraction, aynı Marvel filmlerinde olduğu gibi kendi film evrenine sahip olacak.

Thor serisiyle dünya çapında üne kavuşan Chris Hemsworth’ün başrolünü üstlendiği aksiyon filmi Extraction ile ilgili bu haberi Russo Kardeşler açıkladı.

EXTRACTİON EVRENİ GELİYOR

Marvel evrenindeki Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame filmlerini yöneten Russo Kardeşler, bu yıl yayınlanan Netflix filmi Extraction'ın kendine ait bir film evrenine sahip olacağını açıkladılar. Evrenin içerisindeki diğer filmlerde hem Extraction filminde gördüğümüz bazı karakterlere ait filmleri hem de yeni karakterlere ait filmleri göreceğiz. Hem geçmişteki olayları hem de gelecekteki olayları bu evrende göreceğiz.

EXTRACTİON 2 BAŞKA BAHARA KALDI

Ayrıca Extraction 2 için de bir güncelleme yapıldı. Chris Hemsworth'ün fazlasıyla yoğun olması sebebiyle filmin çekimleri 2021'in sonbahar aylarında başlayacak eğer bir ertelenme yaşanmazsa. Yani 2022 yılında Extraction 2'yi göreceğiz. Extraction 2 çıkana kadar bu evrene ait diğer yapımları görüp göremeyeceğimiz konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

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