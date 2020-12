The Undoing kırılamaz diye düşünülen Game of Thrones rekorunu kırdı

Sky Atlantic yapımı İngiliz dizisi The Undoing, Birleşik Krallık’ta Game of Thrones’un izlenme rekorunu açık ara farkla geçti. ABD'de HBO ve HBO Max'te yayınlanan dizinin başrollerini deneyimli isimler Nicole Kidman ve Hugh Grant paylaşıyor.

David E. Kelley tarafından yazılan ve yaratılan, Susanne Bier tarafından yönetilen psikolojik drama, şiddetli bir ölüm, kayıp bir koca ve şüpheli bir ilişki sonrasında tüm hayatını sorgulayan bir kadını konu alıyor.

Rakamlar, The Undoing'in 2011 yılında yayına başlayan Game of Thrones'u geçtiğini doğruluyor.

The Undoing, Birleşik Krallık'ta 28 günlük değerlerde 2,78 milyon izleyiciye ulaşırken Game of Thrones 750 bin izleyicide kaldı. Game of Thrones, rekor kıran bir reyting fenomeni haline gelene kadar zaman içerisinde izleyici sayısını büyüten bir yapım oldu. The Undoing ise şimdiye kadar Watchmen , True Detective ve Big Little Lies gibi iddialı birçok diziyi arkasında bıraktı.

THE UNDOİNG KONUSU

The Undoing, başarılı bir terapist olan Grace Sachs’ın hayatına odaklanıyor. Mutlu bir evlilik süren Grace’in hayatı vahşi bir kazanın ardından kocasının kaybolması ile kabusa döner. Kendisini bir anda felaketler dizisinin ortasında bulan talihsiz kadın, oğluyla birlikte yeni bir sayfa açmaya çalışır.