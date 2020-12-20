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Exxen platformunda hangi dizi ve programlar var? Exxen ne zaman yayına başlıyor?

20.12.2020 22:49 | Son Güncelleme:
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Exxen platformunda hangi dizi ve programlar var? Exxen ne zaman yayına başlıyor?

Exxen platformunda yayınlanacak dizi ve programların resmi duyuruları yapılmaya başlandı. 'Şeref Bey' ve 'Gibi' dizileri ile Hasan Can Kaya ve Tolga Çevik'in stand-up programları, afişleriyle duyuruldu.

Acun Medya ve TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu yeni dijital platform Exxen, 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak. Platformda yer alacak yapımların resmi duyuruları afişleriyle yapılmaya başlandı.

ŞEREF BEY

Merakla beklenen 'Şeref Bey' dizisinin afişi paylaşıldı. Şeref Bey dizisinin kadrosunda; Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler yer alıyor.

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KONUŞANLAR

Hasan Can Kaya’nın hazırlayıp sunduğu, 'Konuşanlar' programı1 Ocak'tan itibaren EXXEN'de.

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TOLGSHOW

Tolga Çevik'in sevilen gösterisi Tolgshow, filtresiz olarak EXXEN’de!

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GİBİ

Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, komik skeçlerden oluşan 'Gibi' dizisiyle 01.01.21’de EXXEN‘de.

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