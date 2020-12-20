Exxen platformunda hangi dizi ve programlar var? Exxen ne zaman yayına başlıyor?

Acun Medya ve TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu yeni dijital platform Exxen, 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak. Platformda yer alacak yapımların resmi duyuruları afişleriyle yapılmaya başlandı.
Merakla beklenen 'Şeref Bey' dizisinin afişi paylaşıldı. Şeref Bey dizisinin kadrosunda; Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler yer alıyor.
Hasan Can Kaya’nın hazırlayıp sunduğu, 'Konuşanlar' programı1 Ocak'tan itibaren EXXEN'de.
Tolga Çevik'in sevilen gösterisi Tolgshow, filtresiz olarak EXXEN’de!
Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, komik skeçlerden oluşan 'Gibi' dizisiyle 01.01.21’de EXXEN‘de.
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