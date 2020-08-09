SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Eyüp Gözgeç, milli sporcularına güveniyor

Eyüp Gözgeç, milli sporcularına güveniyor

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 09.08.2020 12:29 | Son Güncelleme

Gözgeç, "Dünyanın en genç takımıyız. Bütün spor dalları içerisinde Türkiye'de en genç milli takımlardan biriyiz. 2024 Paris'te ve 2028 olimpiyatlarında bile bu takımımız sağlıklı olduğu sürece Türkiye'yi temsil eder" yorumunda bulundu.

Eyüp Gözgeç, milli sporcularına güveniyor

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörlerin Türkiye'nin yüzünü güldüreceğini söyledi.

Antalya'da milli takım sporcularıyla kampta bulunan Eyüp Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli boksörlere olan güveni vurguladı.

Türk boksunun son yıllarda büyük bir çıkışta olduğunu dile getiren Gözgeç, şu ifadeleri kullandı:

"2019 yılında Türk boksu açısından en verimli dönemlerinden birini geçirdi. Rakiplerimizi iyi tanıyoruz. Bundan önceki yıllarda Ruslarla, ABD'lilerle eşleşince handikaplarımız oluyordu. Artık özgüvenimiz yerinde ve şimdi rakiplerimiz bizden çekinmeye başladı. Sporun sonucuyla ilgili hiçbir zaman garanti yoktur ama bizim hedefimiz Allah'tan bir engel olmazsa ciddi bir şekilde 8 erkek, 5 kadın sporcumuzla olimpiyatta çok iddialıyız. Dünyanın en genç takımıyız. Bütün spor dalları içerisinde Türkiye'de en genç milli takımlardan biriyiz. 2024 Paris'te ve 2028 olimpiyatlarında bile bu takımımız sağlıklı olduğu sürece Türkiye'yi temsil eder. 2021'de Tokyo'da boks Türkiye'nin yüzünü güldürecek."

"TOKYO STARTINI VERDİK"

Eyüp Gözgeç, Olimpik Boks Milli Takımı'nın, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında uzun bir süre sonra Antalya'da kampa girerek Tokyo için çalışmalara başladığını aktardı.

Pandemi nedeniyle mart ayından bu yana sporcuların bir araya bile gelemediğini söyleyen Gözgeç, "Londra'daki kıta elemelerinden ülkemize döndükten sonra bir araya gelemedik. 4-5 aydır birbirimizi görmüyorduk. Antalya'da milli takım adaptasyon kampıyla çalışmalarımıza tekrar start verdik. Bu başlangıçla hazırlıklarımızı olimpiyatlar için mart ayında yapılacak Avrupa elemeleri ve mayısta Paris'teki dünya elemelerine kadar devam edecek. Aslında Tokyo'da yapılacak olimpiyatların startını verdik" diye konuştu.

Sporcularla tekrar bir arada olmaktan dolayı mutluluğunu da anlatan Gözgeç, "Bu pandemi dünyanın şu anda baş etmekte zorlandığı, çaresini bulamadığı bir şey. Bizi de İngiltere'de, Avrupa elemelerinde yakaladı bu virüs. Biz de ciddi sıkıntılar yaşadık. Arkadaşlarımızı burada çok moralli gördük. Kampta Kovid-19 testlerini yapıyoruz. Burada takım doktorumuz da var. Dolayısıyla sağlıklı olmamız konusunda çok titiz davranıyoruz. Öncelik sporcularımızın sağlığıdır. Sporcularımız bu süreçte bireysel çalıştılar ama kamptaki gibi disiplinli bir program uygulamları mümkün değildi. Arayı yapacakları çalışmalarla kapatacaklardır" değerlendirmesinde bulundu.

(AA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Silverstone'da pol pozisyonu Valteri Bottas'ınSilverstone'da pol pozisyonu Valteri Bottas'ın
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da iki ilçede değnekçi işgali! Vatandaşlar endişeli

İstanbul'da iki ilçede değnekçi işgali! Vatandaşlar endişeli

F.Bahçe'den bir transfer daha!

F.Bahçe'den bir transfer daha!

Trabzonspor'dan KAP'a 2 transfer açıklaması

Trabzonspor'dan KAP'a 2 transfer açıklaması

F.Bahçe'den bir transfer daha

F.Bahçe'den bir transfer daha

Bundan sonra o kelimeyi kullanmayacağız

Bundan sonra o kelimeyi kullanmayacağız

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Koronavirüs (Covid-19): NBA'de tüm maçlar süresiz ertelendi

Koronavirüs (Covid-19): NBA'de tüm maçlar süresiz ertelendi

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ünlü sporcu hayatını kaybetti! Şoke eden intihar iddiası...

Ünlü sporcu hayatını kaybetti! Şoke eden intihar iddiası...

Güzel golfçü yaptığı paylaşımla yürek hoplattı

Güzel golfçü yaptığı paylaşımla yürek hoplattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eyüp Gözgeç, milli sporcularına güveniyor

Gözgeç, milli sporcularına güveniyor

Silverstone'da pol pozisyonu Valteri Bottas'ın

Silverstone'da pol pozisyonu Valteri Bottas'ın

Milli atlet Sinan Ören'den yeni rekor

Sinan Ören'den yeni rekor

MotoGP'de sıradaki durak Çekya

MotoGP'de sıradaki durak Çekya

Sergio Perez'in koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı

Koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı

Formula 1'de heyecan Büyük Britanya'da devam edecek

Formula 1 heyecanı sürecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.