Eyüp Sultan Aylar kimdir? O Ses Türkiye finalisti Eyüp Sultan Aylar kimin takımında?

O Ses Türkiye’de final için yarışacak olan Eyüp Sultan Aylar kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. O Ses Türkiye 2020 final gecesinde canlı yayında şampiyon olmak için mücadele edecek olan Eyüp Sultan Aylar, TRT Müzik’te yayınlanan ve Metin Özülkü'nün sunduğu “Engelsiz Sahne” adlı programda da sesini ve yeteneğini sergilemişti.

O Ses Türkiye'ye geçtiğimiz Aralık ayında katılan ve Salim Dündar'dan Aynalar şarkısını seslendiren Eyüp Sultan Aylar tüm jüri üyelerini döndürmeyi başarmıştı. Eyüp Sultan Aylar Hadise'yi seçerek takımına katılmıştı.



EYÜP SULTAN AYLAR KİMDİR?

Ege Üniversitesi konservatuar bölümü mezunu olan Eyüp Sultan Aylar, aslen İzmirli ve müzisyen. doğuştan görme engelli olmasına rağmen 5 yaşından itibaren müzikle ilgileniyor. Eyüp Sultan Aylar, Trt müzik’te yayınlanan ve Metin Özülkü'nün sunduğu “Engelsiz Sahne” adlı programda da sesini ve yeteneğini sergilemişti. Bağlama, ney, org ve kaval çalabilen Eyüp Sultan Aylar, Taksim metrosunda müzik dinletisi sunuyor.

