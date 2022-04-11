YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Eyüpspor-Altınordu maçının ardından

Eyüpspor-Altınordu maçının ardından

11.04.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: "Önümüzdeki sene Süper Lig'de olursak hedefimize ulaştık diyebiliriz"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Altınordu ile 2-2 berabere kalan Eyüpspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'e yükselmeleri halinde hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, "Geçen haftaki galibiyetten sonra önemli bir maçtı. Buradan alacağımız 3 puan, ilk iki ümidimizi artıracak ve play-off şansımızı da güçlendirecekti. Burada kaybettiğimiz puanı daha sonraki haftalarda toplamaya çalışacağız. Önemli olan bu işin sonu. Önümüzdeki sene Süper Lig'de olursak hedefimize ulaştık diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk yarıda üstün bir oyun ortaya koyduklarını aktaran Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Maça iyi başladık. Rakibe fırsat vermeden pozisyonlar bulmaya çalıştık. Son dakikalarda da olsa golü bulduk. İkinci yarıya da kötü başlamadık. Bir anlık konsantrasyon eksikliği ve pozisyon kaybıyla golü yedik. Golün şokunu atlatamadan ikinci golü de kalemizde gördük. Oyuncularımız hiç beklemedikleri golleri yiyince zor duruma düştü. Mağlup duruma düşünce oyuncularım maçı çevirmek için her şeyini ortaya koydu. Üçüncü golü de bulabilirdik. Altınordu, iyi bir ekip. Takım olarak yıldız bir takım. İyi genç oyunculara sahipler ve iyi oynuyorlar. Hüseyin hocayı da tebrik ediyorum."

Hamzaoğlu, futbolda her şeyin olabileceğini ve ikinci sıradaki Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 7 puanlık farkın kapanabileceğini dile getirerek, "Biz bir seri yakalayabiliriz, rakibimiz kötü bir seri yapabilir. Futbolda her şey olabilir. Son ana kadar şansımızı zorlayacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklarHava kirliliğini yapay zeka ile hesaplayacaklar
Altay, Adana Demirspor maçına hazırAltay, Adana Demirspor maçına hazır
Muğla'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardıMuğla'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı
Anahtar Kelimeler:
Hamza Hamzaoğlu

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Nisan Pazartesi

İmsak
04:55
Sabah
06:25
Öğle
13:10
İkindi
16:50
Akşam
19:46
Yatsı
21:10
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Müjdeyi Vin Diesel verdi! O isim kadroya katıldı

Müjdeyi Vin Diesel verdi! O isim kadroya katıldı

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.