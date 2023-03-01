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Eyüpspor - Bodrumspor maçında ilginç bir 'VAR' kararı yaşandı!

01.03.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig’in 23. hafta erteleme maçında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Bodrumspor’u 1-0 mağlup etti. Eyüpspor'un attığı 2. golde ilginç bir olay yaşandı. Maçın hakemi Oğuzhan Aksu kendisine yapılan uyarı sonrası VAR'a gitti. VAR'ın kontrolü sonrası golü veren Oğuzhan Aksu kısa süre içinde yeniden VAR'a çağırıldı. İzleyenleri bile şaşırtan bu olayda ilginç bir karara imza atıldı.

Eyüpspor - Bodrumspor maçında ilginç bir 'VAR' kararı yaşandı!

Spor Toto 1. Lig’in 23. hafta erteleme maçında Eyüpspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Zirve mücadelesi veren iki ekibin maçı adeta nefes kesti. Ev sahibi ekip sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı fakat maça VAR kararı damga vurdu.

VAR, KENDİ VERDİĞİ GOLÜ İPTAL ETTİ

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Mücadelede 89'uncu dakikaya girilirken, Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Fakat maçın hakemi golü iptal etti. Bu iptalin ardından hakem VAR tarafından pozisyonu izlemesi için kenara davet edildi. Yapılan uyarı sonrası hakem orta noktayı gösterdi ve golü verdi. Bodrumspor'un tam santrayı yapacağı sırada maçın hakemi Oğuzhan Aksu tekrar VAR tarafından çağrıldı. VAR, verdiği golü hatalı bularak kendi kendisini düzeltti ve golü iptal etti.

VAR HAKEMİ KİMDİ?

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Eyüpspor - Bodrumspor maçında VAR'da Süper Lig'in tecrübeli isimleri Özgür Yankaya ve Hüseyin Göçek görev aldı. Yapılan bu iptal kararı sonrası sosyal medyada iki isme de tepki gösterildi.

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