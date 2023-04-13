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  4. Eyüpspor'da beklenmedik karar! Sadece 17 gün önce takımın başına gelmişti... Zafer Turan'la yolları ayırdı, Samet Aybaba ile el sıkıştılar

Eyüpspor'da beklenmedik karar! Sadece 17 gün önce takımın başına gelmişti... Zafer Turan'la yolları ayırdı, Samet Aybaba ile el sıkıştılar

13.04.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Zafer Turan getirilirken, yalnızca 17 gün sonra takımdan gönderildi. İstanbul ekibinin yeni hocası da büyük oranda belli oldu. İşte detaylar...

Eyüpspor'da beklenmedik karar! Sadece 17 gün önce takımın başına gelmişti... Zafer Turan'la yolları ayırdı, Samet Aybaba ile el sıkıştılar

TFF 1. Lig'de kendi sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan ile yolları ayırma kararı aldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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İstanbul temsilcisinde yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Zafer Turan ile karşılıklı mutabakatla yollarımızı ayırdığımızı bildiririz. Sayın Turan'a katkıları için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. Saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.

17 GÜN GÖREVDE KALDI

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İbrahim Üzülmez'in yerine 27 Mart'ta göreve gelen Zafer Turan, İstanbul ekibiyle çıktığı 4 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etmişti.

YENİ HOCA BELLİ OLDU

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Eyüpspor yönetiminin teknik direktör Samet Aybaba ile prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi.


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