Eyüpspor'da beklenmedik karar! Sadece 17 gün önce takımın başına gelmişti... Zafer Turan'la yolları ayırdı, Samet Aybaba ile el sıkıştılar

TFF 1. Lig'de kendi sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan ile yolları ayırma kararı aldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul temsilcisinde yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Zafer Turan ile karşılıklı mutabakatla yollarımızı ayırdığımızı bildiririz. Sayın Turan'a katkıları için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. Saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.

17 GÜN GÖREVDE KALDI

İbrahim Üzülmez'in yerine 27 Mart'ta göreve gelen Zafer Turan, İstanbul ekibiyle çıktığı 4 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etmişti.

YENİ HOCA BELLİ OLDU

Eyüpspor yönetiminin teknik direktör Samet Aybaba ile prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi.



