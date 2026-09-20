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Eyüpspor'da Özhan Pulat istifa etti! 8-0 sonrası karar

Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Fenerbahçe karşısında alınan 8-0'lık mağlubiyetin ardından istifa etti. Kulüp yönetimi, Pulat'ın istifasının kabul edildiğini açıkladı.

Eyüpspor'da Özhan Pulat istifa etti! 8-0 sonrası karar
Burak Kavuncu

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 8-0 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat dönemi sona erdi. Karşılaşmanın ardından soyunma odasında istifasını sunan Pulat'ın kararı yönetim tarafından kabul edildi.

ÖZHAN PULAT İSTİFA ETTİ

Eyüpspor da Özhan Pulat istifa etti! 8-0 sonrası karar 1

Fenerbahçe karşısında alınan farklı mağlubiyetin ardından Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat görevinden ayrılma kararı aldı. Pulat'ın istifasını maçın ardından soyunma odasında yönetime ilettiği belirtildi.

EYÜPSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Eyüpspor da Özhan Pulat istifa etti! 8-0 sonrası karar 2

Eyüpspor, Özhan Pulat'ın istifasının kabul edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Özhan Pulat'ın istifası kabul edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Böylece Eyüpspor'da Fenerbahçe karşısında alınan 8-0'lık yenilginin ardından teknik direktör değişikliği yaşandı.

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor fenerbahçe
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