Eyüpspor'da Özhan Pulat istifa etti! 8-0 sonrası karar

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 8-0 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat dönemi sona erdi. Karşılaşmanın ardından soyunma odasında istifasını sunan Pulat'ın kararı yönetim tarafından kabul edildi.

ÖZHAN PULAT İSTİFA ETTİ

Fenerbahçe karşısında alınan farklı mağlubiyetin ardından Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat görevinden ayrılma kararı aldı. Pulat'ın istifasını maçın ardından soyunma odasında yönetime ilettiği belirtildi.

EYÜPSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Eyüpspor, Özhan Pulat'ın istifasının kabul edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Özhan Pulat'ın istifası kabul edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Böylece Eyüpspor'da Fenerbahçe karşısında alınan 8-0'lık yenilginin ardından teknik direktör değişikliği yaşandı.