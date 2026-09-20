Amedspor'dan Beşiktaş'a şok! İki kez 30 metreden avladı

Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler karşısında maça şok bir başlangıç yaptı. Gift Orban'ın 13. dakikadaki golünün ardından Dia Saba da 22. dakikada ceza sahası dışından fileleri havalandırarak skoru 2-0'a getirdi.

AMEDSPOR'DAN UZAKTAN ŞUT ŞOV!

Karşılaşmanın 13. dakikasında Gift Orban, yaklaşık 30 metreden yaptığı sert vuruşla kaleci Nubel'i avladı ve Amedspor'u 1-0 öne geçirdi.

dakikada ise bu kez Dia Saba sahneye çıktı. Ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Saba, topu filelerle buluşturarak farkı ikiye çıkardı.

İKİ ŞUT, İKİ GOL!

Amed Sportif Faaliyetler'in karşılaşmada ceza sahası dışından çektiği ilk iki şut da golle sonuçlandı. Ev sahibi ekip, Beşiktaş karşısında uzaktan şutlardaki yüksek isabet oranıyla dikkat çekti. Her iki gol de yaklaşık 30 metreyi aşkın mesafeden geldi.

GİFT ORBAN DURDURULAMIYOR

Amedspor'un ilk golünü kaydeden Gift Orban, bu sezonki 7. golüne ulaştı. Nijeryalı futbolcu son 4 maçta Trabzonspor'a 1, Kasımpaşa'ya 2, Başakşehir'e 3 ve Beşiktaş'a 1 gol atarak toplamda 7 kez fileleri havalandırdı.