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Eyüpspor-Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı! Caner Erkin'e büyük şok... Aziz Yıldırım bizzat devreye girdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.01.2025 08:28
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Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe karşılaşmasının özellikle devre arasında yaşanan gerginliklerin yankıları sürerken Sarı-Lacivertliler eski futbolcusu Caner Erkin için harekete geçti. İşte detaylar...

Eyüpspor-Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı! Caner Erkin'e büyük şok... Aziz Yıldırım bizzat devreye girdi
Caner Erkin

Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Eyüpspor
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Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Eyüpspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmişti. 1-1 berabere biten karşılaşmada Sarı-Lacivertliler zirve yarışında ciddi bir yara alırken karşılaşmada tansiyon oldukça yüksekti.

Karşılaşmanın özellikle devre arasında ciddi gerginlik yaşanmış soyunma odasına giderken iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlikte Caner Erkin'in ön plana çıkan isim olduğu belirtilmişti.

CANER ERKİN'E BÜYÜK TEPKİ

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Caner Erkin'in koridorda Fenerbahçeli futbolculara ve teknik ekibe küfür ettiği aktarılırken bu durumun sarı-lacivertli camiada büyük tepkiyle karşılandığı ifade edildi. Mourinho'nun devre arasında koridorda kamera kaydına aldığı görüntülerde Caner Erkin'in agresif tavırlarının açıkça görüldüğü belirtildi.

AZİZ YILDIRIM HAREKETE GEÇTİ

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Yaşanan bu olayların ardından Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçeli futbolcularla maç içerisinde ve sonunda tartışma yaşayan Caner Erkin'in Fenerbahçe üyeliğini sonlandırmak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Caner Erkin ihraç son dakika fenerbahçe
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