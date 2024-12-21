Eyüpspor-Fenerbahçe maçı sonrası protokol tribünü karıştı! Yöneticiler birbirine girdi

Süper Lig’in 17. hafta karşılaşmasında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken karşılaşmanın ardından ortalık karıştı.

ARDA TURAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kasımpaşa Stadı’nda oynanan maçta taraflar 1-1 berabere kalarak puanları bölüştü. Eyüpspor’un golünü 26. dakikada Ahmed Kutucu kaydederken Fenerbahçe’nin golü 45+4. dakikada En-Nesyri kaydetti.

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, yoğun itirazları nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

YÖNETİCİLER BİRBİRİNE GİRDİ

Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından protokol tribününde ortalık karıştı. İki takımın yöneticileri arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü arbede yaşandı.

Bu sonuç ile birlikte 36 puana yükselen Fenerbahçe 2. sırada yer aldı. 27 puanı olan Eyüpspor ise maç fazlasıyla 4. sırada.

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