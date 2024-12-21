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Eyüpspor-Fenerbahçe maçı sonrası protokol tribünü karıştı! Yöneticiler birbirine girdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.12.2024 12:55
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Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Eyüpspor - Fenerbahçe maçının son düdüğünün ardından protokol tribününde tartışma çıktı. İki takımın yöneticileri arasında arbede yaşandı. İşte detaylar...

Eyüpspor-Fenerbahçe maçı sonrası protokol tribünü karıştı! Yöneticiler birbirine girdi

Süper Lig’in 17. hafta karşılaşmasında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken karşılaşmanın ardından ortalık karıştı.

ARDA TURAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

arda-turan-kirmizi-kart-gordu

Kasımpaşa Stadı’nda oynanan maçta taraflar 1-1 berabere kalarak puanları bölüştü. Eyüpspor’un golünü 26. dakikada Ahmed Kutucu kaydederken Fenerbahçe’nin golü 45+4. dakikada En-Nesyri kaydetti.

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, yoğun itirazları nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

YÖNETİCİLER BİRBİRİNE GİRDİ

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Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından protokol tribününde ortalık karıştı. İki takımın yöneticileri arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü arbede yaşandı.

Bu sonuç ile birlikte 36 puana yükselen Fenerbahçe 2. sırada yer aldı. 27 puanı olan Eyüpspor ise maç fazlasıyla 4. sırada.

İŞTE O ANLAR...

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Eyüpspor Arda Turan son dakika fenerbahçe
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