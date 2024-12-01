Eyüpspor maçı öncesi Galatasaray'dan zehir zemberek açıklama! "VAR atanması kötü niyet göstergesidir"

Galatasaray, Genel Sekreteri Eray Yazgan, Eyüpspor maçına saatler kalırken basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erya Yazgan'ın açıklamaları şu şekilde:

"KÖTÜ NİYETİN GÖSTERGESİ"

"Son dönemde yapılan hakem hataları sadece Galatasaray'ın değil, Türk futbolunun adalet duygusunu derinden sarsmıştır. MHK'nin özellikle Okan Buruk hocamızın rahatsızlığını dile getirmesine rağmen ısrarla taraflı ve vasat altı performanslara sahip hakemleri maçlarımıza atama alışkanlıkları devam etmektedir. Bu da bize kötü niyetin bir göstergesi olduğunu gösteriyor."

"ÇİFTE STANDART"

"Ali Şansalan'ın yaklaşık 3 yıldır Fenerbahçe maçına atanamaması, atanmaması değil atanamaması Trabzon dönüşünde yaşanan megafon olayıyla ilişkilendirilmektedir. Buna karşılık Galatasaray maçlarında bu tip hakem atamalarının yapılması çifte standardın bir göstergesidir."

VAR HAKEMİ TEPKİSİ

"Bugün yapılan VAR ataması da skandal ötesi bir karardır. Adalet terazisinde bu kararı verenler elbet bir gün bu ağırlığın altında kalacaklardır."

"HİÇBİR TÜRK HAKEMİNE MAÇ VERİLMEDİ"

"Avrupa'da geçtiğimiz hafta 100'e yakın maç oynandı. Bildiğim kadarıyla hiçbir Türk hakemine maç verilmedi. UEFA'nın bu tutumunun müsebbibi olan VAR hakeminin bugün bizim maçımıza atanması skandaldır. Adaletin terazisi şaştığında futbolun ruhu kaybolur. Hakem performanslarındaki düşüklüğün sistematik bir hal aldığı görülmektedir."