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Eyüpspor maçında sakatlanmıştı! Galatasaray Abdülkerim Bardakcı'nın son durumunu açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.12.2024 13:05
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Galatasaray'ın Eyüpspor karşısında oynadığı mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkerim Bardakcı için Sarı-Kırmızılılar'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

Eyüpspor maçında sakatlanmıştı! Galatasaray Abdülkerim Bardakcı'nın son durumunu açıkladı
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Sarı kırmızılı takım, tecrübeli oyuncunun sol ayak bileği kemiklerinde ödem, ayak bileği bağlarında ise gerilme tespit edildiğini belirtti.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

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"Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki İkas Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanan ve sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilen Abdülkerim Bardakcı'nın tedavisine başlanmıştır."

O MAÇLARDA YOK

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Öte yandan TRT Spor'da yer alan habere göre; Abdülkerim Bardakcı'nın yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Buna göre tecrübeli oyuncunun Sivasspor ve Malmö maçlarında oynaması zor görünüyor.

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Abdülkerim Bardakcı son dakika galatasaray
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